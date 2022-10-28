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В Бурятии наградили отличившихся лесников

В Бурятии наградили отличившихся лесников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего наградили 38 человек

В завершение совещания по итогам пожароопасного сезона зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской, депутат Народного Хурала РБ Анатолий Кушнарёв, а также руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев в торжественной обстановке вручили грамоты отличившимся работникам лесной охраны, МЧС, МВД.

Всего было награждено 38 человек из разных служб и ведомств. Почётное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Бурятии» получили сразу два сотрудника лесного хозяйства – инструктор Баргузинского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Александр Батуев и водитель Усть-Баргузинского авиаотделения, Александр Журавлёв. Почётной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства были награждены руководитель Автономного учреждения Республики Бурятия «Хоринский лесхоз» Гуруева Баярма и лесничий отдела организации и обеспечения деятельности Курбинского лесничества Гончикдоржиев Цырен. Почетной грамотой Народного Хурала наградили инструктора авиапожарной службы Кабанского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бершадского Станислава Георгиевича. Также были вручены Почетные грамоты от Правительства Бурятии, грамоты от Агентства лесного хозяйства и благодарственные письма от агентства.

Зампред правительства ещё раз всех поблагодарил за отличную работу и пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности.  
РАЛХ награждение

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