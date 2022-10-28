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В Иркутской области наградят 22 многодетные матери

В Иркутской области наградят 22 многодетные матери
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Знаки «Материнская слава» им вручат 27 ноября

В Иркутской области подписано распоряжение о награждении почётным знаком «Материнская слава». Награды удостоены 22 многодетные матери региона. Это жительницы Куйтунского, Качугского, Заларинского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского, Тулунского, Усольского, Шелеховского, Осинского, Нукутского, Иркутского районов, городов Иркутск и Тулун. Знаки им вручат в преддверии Дня матери 27 ноября.

Напомним, что Иркутская область – один из немногих регионов Российской Федерации, учредивший подобный почётный знак. Его ввели для повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создании условий для сохранения и возрождения семейных ценностей в регионе. Начиная с 2008 года, в области знаком «Материнская слава» награждено 192 многодетных матери.

- Почётный знак «Материнская слава» вручается многодетным матерям, достойно воспитавшим пятерых и более детей. К знаку прилагается удостоверение, а также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В 2022 году в Иркутской области также учредили почётный знак «Отцовская доблесть». Его будут вручать с 2023 года на конкурсной основе 10 лучшим отцам, достойно воспитывающим трёх или более детей. К почётному знаку также установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
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