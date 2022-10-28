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В Бурятии восстанавливают крыши домов после июльского града

В Бурятии восстанавливают крыши домов после июльского града
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Ход работ проверил зампред правительства Евгений Луковников

В городе Закаменск в Бурятии завершается ремонт крыш двух многоквартирных домов на улице Гагарина. Крыши оказались побиты во время сильного июльского града.

Ход работ проверил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, который выехал в Закаменский район с рабочим визитом.

- Мы посмотрели, как сделали ремонт. В доме №21 осталось установить зонты на вентиляционных шахтах, в 23-м сейчас производится монтаж профлиста. В домах по ул. Гагарина 21 и 23 на данный момент заменены водосточная система, приведены в соответствие со строительными нормами канализационные стояки и вентиляционные каналы и шахты, в скором времени капитальный ремонт будет завершён, - написал Евгений Луковников в своём телеграм-канале.

Также он сообщил о работах на других объектах. В доме по улице Комсомольской, 7 демонтировали кровельное покрытие, ведётся частичная замена стропильных ног, идёт ремонт вентиляционных каналов, шахт. На улице Ленина, 56 производится демонтаж кровельного покрытия, в доме по улице Юбилейной, 22 ведутся подготовительные работы, строительный материал сейчас находится на пути в Закаменск.

Как сообщал «Байкал-Daily», сильный град обрушился на город 19 июля. Местные жители назвали его «убийственным». Град побил огороды, теплицы, машины. Крыши пяти многоквартирных домов на 30% оказались повреждёнными. Восстановительные работы начались 1 сентября.

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