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В Бурятии на особо охраняемых территориях устанавливают аншлаги

В Бурятии на особо охраняемых территориях устанавливают аншлаги
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Их ставят в заказниках

В Бурятии продолжают устанавливать информационные аншлаги на особо охраняемых природных территориях регионального значения. На этой неделе обновлены информационные стенды в границах Тугнуйского заказника в Мухоршибирском районе, а также памятников природы Иволгинского района.

- Информационными аншлагами обозначены не только границы особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранные зоны, они также будут оповещать о существовании особо охраняемых природных территориях и их особого режима, - сообщили в БУ «Бурприрода».

По словам специалистов, проведённая работа позволит сократить нарушения природоохранного законодательства. 

заказники

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