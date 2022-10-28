В Бурятии на особо охраняемых территориях устанавливают аншлаги

Их ставят в заказниках
В Бурятии продолжают устанавливать информационные аншлаги на особо охраняемых природных территориях регионального значения. На этой неделе обновлены информационные стенды в границах Тугнуйского заказника в Мухоршибирском районе, а также памятников природы Иволгинского района.
- Информационными аншлагами обозначены не только границы особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранные зоны, они также будут оповещать о существовании особо охраняемых природных территориях и их особого режима, - сообщили в БУ «Бурприрода».
По словам специалистов, проведённая работа позволит сократить нарушения природоохранного законодательства.
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Их ставят в заказниках
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