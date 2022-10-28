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В Бурятии вернули поставщику партию непригодных рюкзаков для военных

В Бурятии вернули поставщику партию непригодных рюкзаков для военных
Общество,  Фото:АНО "Содействие"
Сейчас на проверке находятся аптечки тактической медицины

В Бурятии взялись за строгий контроль качества товара, который закупается и отправляется военным-землякам, находящихся в зоне спецоперации. АНО «Содействие» теперь отдаёт на тестирование все товары, начиная от термобелья, заканчивая радиоэлектронной техникой. Каждый вид товара руководитель АНО «Содействие» Дамдин Болотов проверяет лично, а также отправляет на тестирование в воинские части Бурятии.


Так, была заказана пробная партия тактических рюкзаков. Однако их внешний вид и качество не соответствовали заявленным требованиям. Весь товар уже возвращён поставщику.

- Когда я увидел рюкзак, мне сразу стало понятно, что заявленные производителем технические характеристики - 30 кг – рюкзак не выдержит. Здесь плохое качество материала, тонкая ткань, слабые замки и лямки. Причём цена на такое изделие, я считаю, во много раз завышена. Поэтому качество всех вещей и экипировки, которые мы отправляем нашим военным, находится у нас под строгим контролем. Проверять на качество мы будем каждый товар, - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.




На соответствие качества сейчас проходит аптечка тактической медицины. Её содержимое необходимо бойцам для оказания самостоятельной медпомощи в случае ранения. Образец отправлен на проверку в воинскую часть Бурятии. Если аптечка пройдёт тестирование, будет заказано необходимое количество этого товара. Также сейчас идет тщательная проверка качества спальных мешков. Они также отданы на тестирование в воинскую часть.

- На сегодня часть помощи уже отправлена. Высланы 4000 комплектов термобелья, в таком же количестве отправлены утеплённые резиновые сапоги и носки. Всё это для мобилизованных граждан, которые сейчас находятся в воинских частях на территории Бурятии. Также для батальона «Байкал» закуплены и отправлены ботинки, термобелье, перчатки и плащи-дождевики, каждого наименования свыше 400 штук, - добавил Дамдин Болотов.

Специалисты АНО «Содействие ведут поиск качественного товара и добросовестных поставщиков.

- АНО «Содействие было создано для того, чтобы решать вопросы финансирования, тех проектов, которые будут реализовываться в ДНР. Это некий финансовый инструмент. Они могут работать с разными источниками, как бюджетными, так и внебюджетными. Все это аккумулируется на счетах АНО «Содействие». А вот как будут потрачены деньги, какие товары будут закуплены для военнослужащих, такие решения принимаются на правительственном штабе, он проходит еженедельно. Конечно, на АНО «Содействия» сейчас лежит большая ответственность. Прежде чем заключить какой- либо контракт, они должны понимать кому отдают деньги и за что. Ранее было множество нареканий со стороны жителей республики, так и со стороны самих военнослужащих о закупке некачественного товара. Этот процесс АНО «Содействие» не контролировало, у них не было таких полномочий. Но теперь всё изменилось. Сейчас именно АНО «Содействие» будет проверять качество товара. Также было принято решение не просто визуально осматривать товар, но и тестировать его в экстремальных условиях, в которых и находятся сегодня наши военнослужащие, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Организация АНО «Содействие» была создана в июне 2021 года по распоряжению правительства Бурятии. Совместно с управлением капитального строительства и министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР. На сегодня Старобешевском районе, согласно плану на 2022 год, Бурятия восстанавливает 49 объектов – дороги, школы, детские сады, жилые дома и др.

С октября 2022 года перечень обязанностей АНО «Содействие» расширен. Организация закупает и поставляет товары необходимые военнослужащим Бурятии, находящихся в зоне конфликта. Также АНО «Содействие» ведёт сбор благотворительной помощи. Для этого открыт счёт для добровольного пожертвования.
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