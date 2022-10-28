Персональная выставка Баирмы Ешидоржиевой развернётся на её малой Родине – в Аге
11 ноября в Агинском Бурятском округе состоится официальное открытие персональной выставки популярного в социальных сетях дизайнера-иллюстратора Баирмы Ешидоржиевой «Мой род – моя сила». В выставочном зале Агинского театра «ДалиТЭ» будут представлены более 30 работ художницы.
- Большое место в её творчестве занимают иллюстрации мифопоэтического характера и древние верования бурятского народа: тотемы, сакральные животные и птицы, а также прекрасные женщины в национальных одеждах, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Также на выставке будет представлена серия авторских зеркал «Гэрэл», изготовленные по эскизам Баирмы Ешидоржиевой. С этим проектом художница стала одной из победительниц республиканского конкурса творческих проектов среди мастеров народных художественных промыслов «Уран дархан» в Бурятии.
Выставка продлится до 27 ноября.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе откроется выставка бурятского дизайнера-иллюстратора
Общество, Фото:
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