В Агинском округе откроется выставка бурятского дизайнера-иллюстратора

Персональная выставка Баирмы Ешидоржиевой развернётся на её малой Родине – в Аге



11 ноября в Агинском Бурятском округе состоится официальное открытие персональной выставки популярного в социальных сетях дизайнера-иллюстратора Баирмы Ешидоржиевой «Мой род – моя сила». В выставочном зале Агинского театра «ДалиТЭ» будут представлены более 30 работ художницы.



- Большое место в её творчестве занимают иллюстрации мифопоэтического характера и древние верования бурятского народа: тотемы, сакральные животные и птицы, а также прекрасные женщины в национальных одеждах, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.



Также на выставке будет представлена серия авторских зеркал «Гэрэл», изготовленные по эскизам Баирмы Ешидоржиевой. С этим проектом художница стала одной из победительниц республиканского конкурса творческих проектов среди мастеров народных художественных промыслов «Уран дархан» в Бурятии.



Выставка продлится до 27 ноября.



Возрастное ограничение 6+

