Улан-удэнец пытался оттяпать кусок земли рядом с таунхаусом

О самовольном занятии земли сообщили неравнодушные жители



В комитет по управлению имуществом и землепользованию обратились улан-удэнцы и сообщили о самовольном захвате земельного участка. Произошло это на улице Намжилова, 8, где находится таунхаус на шесть подъездов.



Выяснилось, что один из жильцов на прилегающей к дому территории поставил ограждение. Так он решил оттяпать себе кусок общей земли.



Теперь самовольщика обязали убрать забор.



- В случае непринятия мер по демонтажу самовольно установленного ограждения в установленный срок – до конца октября, в отношении жителя будут применены все предусмотренные законом меры, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 7.1. КоАП РФ с наложением штрафа на физических лиц – от 5 до 10 тыс рублей, на должностное лицо от 20 до 50 тыс рублей, на юридических лиц от 100 тыс до 200 тыс рублей.

