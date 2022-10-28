В Улан-Удэ пытаются восстановить зелёные насаждения на месте ремонта теплотрассы

Депутат Улан-Удэнского городского совета Дмитрий Турченюк совместно с жителями своего округа высадил саженцы рябины
Деревья появились на улице Октябрьская в Железнодорожном районе на месте вырубленных весной 2020 года тополей и сирени.
- Здесь делали новую теплотрассу, вырубили большие деревья... - рассказал депутат. - Картина была просто ужасающая – не осталось ни травинки, осталось просто безжизненное поле. Было много обращений жителей, люди просили восстановить аллею. Сейчас у нас первый этап – мы высаживаем 80 рябин, - рассказал Дмитрий Турченюк.
Высаживать саженцы вместе с депутатом вышли местные жительницы, сообщили в пресс-службе горсовета..
Планируется восстановить около километра аллеи.
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Общество, Фото:
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