В Улан-Удэ пытаются восстановить зелёные насаждения на месте ремонта теплотрассы

Депутат Улан-Удэнского городского совета Дмитрий Турченюк совместно с жителями своего округа высадил саженцы рябины



Деревья появились на улице Октябрьская в Железнодорожном районе на месте вырубленных весной 2020 года тополей и сирени.



- Здесь делали новую теплотрассу, вырубили большие деревья... - рассказал депутат. - Картина была просто ужасающая – не осталось ни травинки, осталось просто безжизненное поле. Было много обращений жителей, люди просили восстановить аллею. Сейчас у нас первый этап – мы высаживаем 80 рябин, - рассказал Дмитрий Турченюк.



Высаживать саженцы вместе с депутатом вышли местные жительницы, сообщили в пресс-службе горсовета..



Планируется восстановить около километра аллеи.

