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В Улан-Удэ пытаются восстановить зелёные насаждения на месте ремонта теплотрассы

В Улан-Удэ пытаются восстановить зелёные насаждения на месте ремонта теплотрассы
Общество,  Фото:Улан-Удэнский горсовет
Депутат Улан-Удэнского городского совета Дмитрий Турченюк совместно с жителями своего округа высадил саженцы рябины

Деревья появились на улице Октябрьская в Железнодорожном районе на месте вырубленных весной 2020 года тополей и сирени. 

- Здесь делали новую теплотрассу, вырубили большие деревья... - рассказал депутат. - Картина была просто ужасающая – не осталось ни травинки, осталось просто безжизненное поле. Было много обращений жителей, люди просили восстановить аллею. Сейчас у нас первый этап – мы высаживаем 80 рябин, - рассказал Дмитрий Турченюк.

Высаживать саженцы вместе с депутатом вышли местные жительницы, сообщили в пресс-службе горсовета.. 

Планируется восстановить около километра аллеи.
горсовет Улан-Удэ

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