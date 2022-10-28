Ушёл из жизни известный бурятский композитор Владилен Пантаев

Имя Владилена Пантаева навсегда вошло в историю музыкальной культуры Бурятии
На 81-м году жизни скончался Пантаев Владилен Данилович, заслуженный работник культуры Бурятии и России. О его кончине сообщили в минкультуры республики.
Талантливый композитор родился 9 октября 1942 года в селе Орлик Окинского района Бурятской АССР. Музыкальные способности стал проявлять с раннего детства, родителям Данилу Дархановичу и Ульяне Хутуровне даже пришлось продать корову, чтобы за немалые деньги по тем временам купить семилетнему сыну саратовскую гармонь. Мальчик выучился сам, и вскоре маленький гармонист вовсю играл на свадьбах, танцах в сельском клубе.
После окончания средней школы поступил в Улан Удэнское музыкальное училище имени Чайковского. После окончания училища в 1962 году работал преподавателем в музыкальной школе села Петропавловка Джидинского района.
В 1964 году был принят на работу заведующим музыкальной частью Бурятского драматического театра и около 50 лет проработал на этой должности.
Ему посчастливилось работать со многими основателями и корифеями бурятского драматического искусства, перенять от них бесценный опыт самоотдачи на сцене и самоотверженное трудолюбие вне её стен. С начала зарождения бурятского театра и в последующие годы были сильны традиции исполнения народных песен в лице М. Шамбуевой, Ж. Пагбаина, Ч. Генинова, Ц. Шагжина, С. Уладаевой, С. Будажапова, Д-Д. Жалсараева и других. Кроме сольных номеров в концертных программах в их исполнении часто звучали народные песни в канве бурятских спектаклей.
Шаг за шагом осваивал красоту и глубину родного языка, мелодику бурятских песен, которыми в полной мере владело старшее поколение театра.
Такая благодатная почва наложила свой отпечаток на творческую судьбу Владилена Даниловича. Пантаев создал более 200 песен на стихи 30-ти поэтов и писателей, написал музыку к 30 спектаклям разных авторов, таких, как «Волшебная дача на Аршане» и «Полнолуние» А. Ангархаева, «Подснежники той весны» Г. Дашибылова, «Залуу наhанай охин» и «Чужое горе» Д. Дылгырова, «Похищенное счастье» Д.-Р. Батожабая, «Почем воз дров?», «Болдой, сын Толдоя» Б-М. Пурбуева, «Возвращение гусей», «Хазар хара hахал» («Черная борода») и «Где ты, сын Вечно синего неба?» Б. Эрдынеева и других авторов.
Своим талантом и огромной работоспособностью он заслужил любовь поклонников театра. Вся Бурятия, Усть-Ордынский и Агинский национальные округа поют его популярные шлягеры, такие как «Хуhахан» Ч. Гуруева, «Улзы хөөрхэнууд» и «Минии нютаг» Д. Дагбаева, «Харгын эхин» Б-М. Пурбуева, «Наhанай ошолго» Ц-Д. Хамаева, «Унгын голой дангина» Г. Чимитова, «Тэнгэриин одон» А. Ангархаева. Многие другие его песни и песни из водевилей действительно «ушли в народ».
Работая в театре, Владилен Пантаев в полной мере разделял его успехи. Он создал музыку к гимну театру.
Известные бурятские певцы, как вокалисты-классики так и эстрадные считали для себя честью включить песни Пантаева в свой репертуар. С. Раднаев, Д. Дашиев, Б. Будаев, М. Раднаев, Л. Егорова, М. Елбонов, Д. Бочиктоев, Х. Аюржанаева, Д. Дугданова и многие другие исполняли и исполняют его песни с разных сцен.
Имя Владилена Пантаева навсегда вошло в историю музыкальной культуры Бурятии, в историю Бурятского драматического театра.
Прощание состоится 31 октября в Улан-Удэ.
Ушёл из жизни известный бурятский композитор Владилен Пантаев
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