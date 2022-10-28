Для них строят тёплый павильон
В Улан-Удэ рядом с остановкой «Управление трамвая» строят тёплые павильон. Его возводят для удобства водителей и кондукторов городских трамваев.
- Здесь они смогут ждать свой вагон во время пересменки в комфортных условиях, - сообщили в мэрии.
В Улан-Удэ водителям и кондукторам трамваев пообещали комфорт
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Для них строят тёплый павильон
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