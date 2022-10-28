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В Улан-Удэ водителям и кондукторам трамваев пообещали комфорт

Общество, 
Для них строят тёплый павильон

В Улан-Удэ рядом с остановкой «Управление трамвая» строят тёплые павильон. Его возводят для удобства водителей и кондукторов городских трамваев.

- Здесь они смогут ждать свой вагон во время пересменки в комфортных условиях, - сообщили в мэрии. 
трамвай

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