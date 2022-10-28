В Улан-Удэ водителям и кондукторам трамваев пообещали комфорт

Для них строят тёплый павильон



В Улан-Удэ рядом с остановкой «Управление трамвая» строят тёплые павильон. Его возводят для удобства водителей и кондукторов городских трамваев.



- Здесь они смогут ждать свой вагон во время пересменки в комфортных условиях, - сообщили в мэрии.

