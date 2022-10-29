Приём заявок уже начался
В Иркутской области стартовал приём заявок на фестиваль любительских театральных коллективов «Прикосновение к классике». В этом году мероприятие проходит в рамках празднования 85-летия региона и приурочено к юбилеям писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова.
Фестиваль проводится в два этапа. Для участия в I отборочном этапе любительским театральным коллективам необходимо в срок до 7 ноября направить заявку на электронную почту: [email protected]
Заключительный этап пройдёт на двух иркутских площадках. 26 ноября в музее В.Г. Распутина состоятся конкурсные чтения произведений Валентина Распутина. На следующий день, 27 ноября, программу фестиваля продолжат конкурсные просмотры по произведениям Александра Вампилова и показ спектакля заслуженного коллектива народного творчества народного театра «Содружество» Иркутского областного Дома народного творчества по пьесе «Утиная охота» (16+) состоятся в эстетическом центре Иркутского энергетического колледжа.
Приглашение для участия во II этапе фестиваля будет направлено победителям I этапа до 15 ноября, сообщает Иркутский областной дом народного творчества.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске пройдёт театральный фестиваль «Прикосновение к классике»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«В перспективе за день работы будем получать более 100 метров войлока», - отметили в дацане
Первый этап проведут в следующем месяце
Приём заявок уже начался
Ожидается снег и ледяной ветер
В рамках акции пройдёт межнациональный праздник «Мы вместе – одна семья»
Персональная выставка Баирмы Ешидоржиевой развернётся на её малой Родине – в Аге
В Грозном начнёт работу выставка «Диалоги. Кавказ – Байкал»
Всего в республике на 28 октября было зарегистрировано более 70 площадок
Мероприятие состоится в ноябре в Чите
В неё вошли несколько десятков лучших работ фестиваля «Сибирь мастеровая»
В столице республике прошёл конкурс-олимпиада «Дүрбэн тэгшэ»
На соревнования в Улан-Удэ приедут более 200 спортсменов
Гран-при завоевал студент БИИК СибГУТИ
Первые работы по установке фундамента планируют завершить к зиме
Старшее поколение республики спело о патриотизме, родине и вечных ценностях