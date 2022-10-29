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В Иркутске пройдёт театральный фестиваль «Прикосновение к классике»

В Иркутске пройдёт театральный фестиваль «Прикосновение к классике»
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём заявок уже начался

В Иркутской области стартовал приём заявок на фестиваль любительских театральных коллективов «Прикосновение к классике». В этом году мероприятие проходит в рамках празднования 85-летия региона и приурочено к юбилеям писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова.

Фестиваль проводится в два этапа. Для участия в I отборочном этапе любительским театральным коллективам необходимо в срок до 7 ноября направить заявку на электронную почту: [email protected]

Заключительный этап пройдёт на двух иркутских площадках. 26 ноября в музее В.Г. Распутина состоятся конкурсные чтения произведений Валентина Распутина. На следующий день, 27 ноября, программу фестиваля продолжат конкурсные просмотры по произведениям Александра Вампилова и показ спектакля заслуженного коллектива народного творчества народного театра «Содружество» Иркутского областного Дома народного творчества по пьесе «Утиная охота» (16+) состоятся в эстетическом центре Иркутского энергетического колледжа.

Приглашение для участия во II этапе фестиваля будет направлено победителям I этапа до 15 ноября, сообщает Иркутский областной дом народного творчества.

Возрастное ограничение 16+
Иркутская область театр фестиваль

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