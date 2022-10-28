В Бурятии в магазинах поставят коробки для сбора гуманитарной помощи

Инициативу озвучил глава Кабанского района



Коробки для сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации появятся в магазинах в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщил глава Кабанского района Алексей Сокольников во время прямого эфира, который провёл Центр управления регионом.



Главе района задали вопрос, как жители могут помочь участникам специальной военной операции. Также поступило предложение поставить в торговых точках коробки для сбора гуманитарной помощи.



- С началом частичной мобилизации всё население района подключилось к сбору гуманитарной помощи. Буквально за несколько дней населением было собрано порядка трёх миллионов рублей. Сбором занимаются администрации поселений, где созданы штабы и «ДоброДом», который находится в селе Кабанск. Именно в «ДоброДом» стекается вся гуманитарная помощь, комплектуется и упаковывается по коробкам. Затем мы её отправляем либо в республиканский «ДоброДом», либо везём непосредственно нашим ребятам. А ваше предложение, дорогие земляки, это подсказка нам, мы обязательно поставим коробки для сбора помощи в магазинах крупных торговых сетей, - поддержал инициативу жителей района Алексей Сокольников.



