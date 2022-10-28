Продолжается приём заявок на конкурс видеороликов
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает школьников и студентов Бурятии принять участие в IX республиканском конкурсе социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни «Мы — молодёжь, выбираем ЗОЖ!».
Для участия в конкурсе нужно снять видеоролик и отправить на почту [email protected] (с пометкой: заявка на конкурс соц. рекламы для ОКиОП).
В конкурсе несколько номинаций:
- «Здоровое питание – полезная привычка!» — за лучшее освещение темы здорового питания, популяризации потребления овощей и фруктов.
- «Красота женского здоровья» - за лучшее освещение темы женского здоровья
- «Дыши легко» — за лучшее освещение темы отказа от курения
- «Я, ты, мы – Здоровая Бурятия!» — за лучшее освещение темы ответственного отношения к здоровью
- «Наше здоровое будущее!» — за лучшее освещение темы сохранения психического здоровья и профилактики стресса у детей
- «Кто, если не Я!» — за лучшее освещение темы профилактики употребления алкоголя в новогодние праздники – «Нет алкоголю – Да спорту!»
Приём конкурсных работ продолжается до 11 ноября. 17 ноября будет торжественное награждение победителей.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии объявили конкурс «Мы — молодёжь, выбираем ЗОЖ!»
Общество, Фото:
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