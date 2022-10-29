Тункинский врач поведала секреты правильного питания

Общество, Фото: пресс-служба Тункинской ЦРБ

Врач-эндокринолог Александра Бильтагурова составила азбуку здорового питания



Правильное питание предполагает, что в организм регулярно, в необходимом количестве и оптимальных соотношениях должны поступать многие питательные вещества: белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества и витамины. Недостаток или избыток некоторых питательных элементов становятся причинами сначала временных неудобств, а затем и риска развития различных заболевании.



Речь пойдёт сегодня о здоровом правильном питании. Врач-эндокринолог Тункинской центральной районной больницы Александра Бильтагурова считает, что в основе правильного питание лежит не только желание, но и знания.



- Здоровое питание даёт возможность стабилизировать вес без насильственных ограничений, помогает избавиться от заболеваний и предотвратить их развитие, содействует восстановлению интеллектуальной и физической энергии. Здоровое питание — важная составляющая здорового образа жизни, - объясняет Бильтагурова.



Если человек не знает с чего начать, Александра Бильтагурова составила 10 рекомендаций здорового и правильного питания:



1. Еда нужна для жизни.

«Любая еда — это не просто удовольствие или ритуал. Любое съеденное блюдо поставляет в организм энергию и вещества для поддержания здоровья»



2. Питайтесь полноценно. Соотношение белков, жиров и углеводов, клетчатки – 25%, 25%, 50%.

«Запомнить правильные пропорции можно с помощью простого приёма: представьте тарелку, разделённую на три одинаковых части. 25% из них занимают углеводы, другую часть поровну делят белки и жиры, 50% остаются на фрукты и овощи»



3. Разнообразьте рацион. Одни и те же продукты на столе — это скучно и чревато недобором важных питательных компонентов.

«Получить необходимый набор витаминов, микроэлементов и минеральных веществ можно только из длинного списка продуктов, большинство из которых вполне доступны: овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, ягоды и зелень»



4. Ешьте чаще.

«Как ни парадоксально, чтобы не набирать вес, надо есть чаще. Плотно позавтракайте, нормально пообедайте и скромно поужинайте, в промежутках между ними — перекусите фруктами, а перед сном — кисломолочный напиток. Таким образом вы не будете испытывать чувство голода и сможете контролировать качество и количество принимаемой пищи»



5. Углеводы жизненно важны. Это основной источник энергии, так как организм использует для своих нужд именно глюкозу.

«Углеводы легко перевариваются и быстро поступают в кровь. При нехватке углеводов тело начинает черпать энергию из белков, которые содержатся в мышцах, тем самым лишая организм строительного материала для жизненно важных гормонов и антител»



6. Углеводы простые и медленные.

«В понимании обывателя углеводная пища — это что-то сладкое. Но продукты, содержащие слишком много сахара — способ обеспечения организма энергией, которой в итоге хватает очень ненадолго, и быстро возникает чувство голода. Потому лучше есть сложные или, как их ещё называют, медленные углеводы, которые будут усваиваться постепенно: овощи, фрукты, продукты из цельного зерна, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы и крупы»



7. Меньше сахара. Избыточный сахар в питании — ещё одна причина лишнего веса. Читайте этикетки внимательно.

«Добавленный сахар скрывается под другими названиями: сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный тростник, кукурузный сахар, сахар-сырец, мёд, фруктовый концентрат. Откажитесь от сахара-рафинада и сладких напитков. В одном стакане сладкой газировки до 8 чайных ложек и 130 ккал. Контролируйте содержание сахара в «здоровых» продуктах. В мюсли, хлопьях, готовых завтраках и обезжиренных йогуртах с фруктами есть сахар. Его добавляют и в продукты для детей»



8. Ешьте больше цельно зерновых продуктов. В них есть сложные углеводы, которые перевариваются медленно и снижают тягу к сладостям.

«Включите в рацион крупы из нешлифованного зерна, хлеб с отрубями, хлебцы из муки грубого помола. Все они содержат много клетчатки и поэтому помогают снизить чувство голода и защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний. В цельно зерновых продуктах меньше калорий, но есть витамины группы В, Е, кальций, калий, цинк, медь и другие полезные вещества»



9. Белки должны быть всегда (животные и растительные белки).

«Из белков образуются клетки организма, в частности, мышечная ткань. Гормоны, антитела — это тоже белки. Если в пище не хватает белков, снижается иммунитет, нарушаются гормональный баланс и восстановление тканей организма»



10. Жиры нельзя полностью исключать.

«Из жиров состоят оболочки нервных волокон, они входят в структуру клеточной стенки, а также необходимы для деления клеток и синтеза важных гормонов. Недостаток жиров приводит к дефициту витаминов, которые в нем содержатся, нарушению работы нервной и гормональной систем»



- Учтите, что среди потребляемых жиров, животные должны составлять всего четверть, остальные должны быть растительными, - отметила Бильтагурова.

