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«ЕР» отправила в зону СВО спецсредства и экипировку на сумму свыше 1 млрд рублей

«ЕР» отправила в зону СВО спецсредства и экипировку на сумму свыше 1 млрд рублей
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в передаче военных грузов десантникам, дислоцированных с Херсонской области

Он передал им спецсредства и экипировку. Речь идёт о коптерах, беспилотниках и средствах связи. На эти цели за последний месяц партией собрано свыше миллиарда рублей.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные Турчака, его партия уже не первый раз снабжает участников боевых действий вещами, которые необходимы на СВО. Преимущество отдается спецсредствам, технике и различной экипировке, в которой нуждаются военные. Он утверждает, что в ходе проводимых «ЕР» миссий гуманитарного характера помощь приходит как мирным жителям, так и бойцам военных подразделений в зоне СВО. Речь идёт не только о российской армии, но и о народной милиции ЛДНР и батальонах добровольцев.

Накануне руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин также участвовал в передаче 100-й бригаде различной техники. Конкретно речь идёт о коптерах и генераторах. Турчак благодарен своим коллегам, предпринимателям и общественникам, которые своими действиями стараются всячески поддерживать участников СВО.

Партия с первых дней СВО пришла на помощь людям, которые проживают в зоне боевых действий. С помощью региональных отделений партии туда удалось направить более 13,5 тысяч тонн груза, который имеет гуманитарную направленность. Среди этих грузов свыше 700 тонн приходится на ряд различных медикаментов.

Как только началась спецоперация, «Единая Россия» приступила к сбору пожертвований. Так удалось набрать свыше 500 миллионов рублей. Деньги приходили как от физических, так и от юридических лиц. Люди старались всячески помочь тем, кто оказался в зоне СВО. На эти деньги приобретались самые разные товары. Они крайне необходимы на территориях, оказавшихся в зоне спецоперации. Это касается продуктов, средств реабилитации для инвалидов, детских вещей и предметов первой необходимости. Все это серьёзно поможет людям, проживающим на данных территориях.

По информации сайта партии er.ru, в зоне СВО открыто более 40 гуманитарных центров партии. Местом их расположения стали Донецкая, Херсонская и Запорожская области. А из 15, открытых в ДНР, 10 находятся в серьёзно пострадавшем Мариуполе. Кроме того, на этих территориях может быть оказана юридическая и психологическая помощь. Этим озаботились партийные центры «ЕР». А детей партия обеспечила досуговыми центрами. Начиная с 26 сентября, в открытых при региональных общественных приёмных центрах поддержки могут рассчитывать на помощь члены семей военнослужащих, которые подпали под мобилизацию.

Единая Россия 2022

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