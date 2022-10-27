В Бурятии усиливают безопасность на озёрах и реках

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Были подведены итоги за летний сезон



27 октября комиссия по ЧС под руководством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского обсудила вопросы безопасности на водных объектах предстоящей зимой. Также комиссия подвела итоги по обеспечению безопасности людей на воде в летний сезон 2022 года.



- Данный вопрос из года в год остаётся острым. Так, за минувший купальный сезон произошло достаточно много происшествий на воде. Несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом количество происшествий на воде снизилось, информационно-разъяснительную и профилактическую работу необходимо усилить, - сказал Пётр Мордовской.



В купальном сезоне 2022 года в республике было зарегистрировано 35 происшествий на воде. Погибли 34 человека, в том числе трое детей. Основной причиной гибели детей на воде остаётся отсутствие должного контроля за их поведением со стороны взрослых, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС по Бурятии.



- В зимний период особенно важны установка аншлагов, запретительных и предупреждающих знаков, информирование населения о запрете выхода и выезда на неокрепший лёд в целях недопущения трагедии, - подчеркнул Пётр Мордовской.



Сейчас повышаются риски отрывов льдин от берега на акватории озера Байкал, а также провалов людей и техники под лед. Будет усилена работа патрулей по выявлению несанкционированных ледовых переправ.

