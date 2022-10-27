Будущие артисты балета представят Бурятию на фестивале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль «Культурные сезоны» состоится скоро в Москве



Двое воспитанников Бурятского хореографического колледжа Булчун Аюш и Тунгалаг Щарастепанова поедут в Москву. С 28 октября по 1 ноября в Московском губернском театре состоится фестиваль «Культурные сезоны» (0+). Этот престижный фестиваль соберёт детей и молодёжь, занимающихся балетом, со всей страны. Организаторы масштабного проекта ставят целью выявление талантливой молодёжи в сфере классического балета.



Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, для участия в конкурсе приглашена творческая молодёжь, дети, коллективы и студии, учащиеся хореографических училищ, профессиональные артисты балета и хореографы, желающие продемонстрировать свои таланты и творческие способности профессиональному жюри и широкой общественности.



Из Бурятии поедут два человека: Булчун Аюш, студент 1 курса Бурятского хореографического колледжа по классу педагога, народного артиста России Юрия Муруева, и Тунгалаг Шарастепанова, ученица 5/9 класса колледжа, её педагог - народная артистка Бурятии, заслуженный работник культуры России Татьяна Муруева.

