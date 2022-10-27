Среди них мобилизованные из Сахалинской области, Камчатского и Приморского края, Якутии и Бурятии
Мобилизованные из регионов Дальневосточного федерального округа учатся работать с квадрокоптерами в Забайкальском крае. Для них организована программа обучения управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обучают военнослужащих сотрудники Технопарка региона, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- Для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов организован учебный класс, где проводятся теоретические и практические занятия. Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы за предоставленное время мобилизованные могли овладеть всеми необходимыми навыками классического оператора БПЛА с учётом особенностей проведения специальной военной операции, – рассказал директор Технопарка Сергей Илясов.
Он также отметил, что некоторые мобилизованные поступают уже со своими квадрокоптерами, которые не всегда можно применить в условиях спецоперации.
Специалисты Технопарка совместно с представителями военных частей, расположенных в регионе, и сами участниками СВО проработали и предложили модели квадрокоптеров с оптимальными техническими и ценовыми характеристиками, уточнили в правительстве Забайкалья.
Сейчас программу обучения операторов БПЛА в Чите проходят не только забайкальцы, но и мобилизованные из Сахалинской области, Камчатского и Приморского края, республик Якутия и Бурятия.
Мобилизованные из регионов ДФО учатся управлять квадрокоптерами
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