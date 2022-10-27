Улан-удэнцев смутила камера в примерочной в торговом центре

«Почему камеру так поставили?» - задаются вопросом посетители



Камеру видеонаблюдения прямо над примерочными в одном из торговых центров обнаружили улан-удэнцы. Фото посетители магазина опубликовали в паблике «Аноним 03».



- В камеру видеонаблюдения видно всю примерочную, - пишет возмущённый покупатель.



Судя по фото, камера может охватить сразу несколько соседних кабинок.



В комментариях пользователи разделили негодование внимательного посетителя магазина:



«По сути – это незаконно, можно штраф получить бешеный. Ещё бы в туалете воткнули»,



«Почему камеру так поставили?!»,



«Давай в туалеты ставить. Не ну, а что?!».



Но не всех смутила данная ситуация. Один улан-удэнец предположил, что такая камера может вполне пригодиться на случай краж или дебошей. «Вдруг вас обворуют или вы сами какое непотребство учините - камера и пригодится», - высказал он мнение.



Отметим, согласно Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. По идее, съёмка в туалетах, примерочных и прочих подобных местах является нарушением той самой неприкосновенности.

