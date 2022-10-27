ГИБДД в Улан-Удэ проверит водителей и пешеходов

Особое внимание будет уделено пешеходным переходам



Вечером 28 октября пройдёт рейдовое мероприятие, направленное на повышение дисциплины участников дорожного движения в Улан-Удэ. Сотрудники ГИБДД будут проверять как водителей, так и пешеходов. Дополнительные экипажи ДПС будут выставлены на пешеходных переходах города. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.



- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на пешеходных переходах столицы Бурятии. Просим водителей быть взаимно вежливыми на дорогах, – призвала Госавтоинспекция.



Также будет усилена работа по перевозке детей-пассажиров до семи лет. Сотрудниками будет проверяться наличие детских автокресел и соблюдение правильной перевозки детей в салоне транспортных средств.



