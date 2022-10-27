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В Улан-Удэ к зиме блокируют выезды машин на реки

В Улан-Удэ к зиме блокируют выезды машин на реки
Общество, 
За проезд по льду мэрия грозит штрафами

В Улан-Удэ многие водители, пренебрегая запрещающими информационными, зимой выезжают на неокрепший лёд для сокращения пути. Поэтому уже сейчас городские спасатели начали закрывать береговые линии бетонными блоками.

- Наиболее опасными местами проезда автотранспорта являются микрорайон Поселье - остров Богородский, микрорайоны Дивизионный - «Зенит» вдоль правого берега Селенги, Восточный - Южный и микрорайон Лазо - ул. Приречная - БМДК на реке Уда, - пояснил заместитель начальника управления по ЧС мэрии Дмитрий Федоров.

По его словам, для предупреждения несчастных случаев подготовлено 15 знаков о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд.

Городские спасатели также готовятся к обеспечению безопасности любителей подлёдного лова. Но самая подверженная риску категория – это дети и подростки. В тех местах у рек, где вероятнее всего могут находиться несовершеннолетние, проводится патрулирование. Дежурная смена городской поисково-спасательной службы объезжает места, требующие особого внимания.

Составлен график совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД и рыбоохраны для выявления и привлечения к административной ответственности нарушающих запрет на движение и стоянку автотранспорта в границах водоохранных зон.
лед

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