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Оксана Бухольцева рассказала, о какой помощи просят мобилизованные

Оксана Бухольцева рассказала, о какой помощи просят мобилизованные
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
Бурятский депутат, работающая сейчас в Донецке, взялась помочь со сбором

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, уехавшая в Донецк работать учителем физики, предложила ускоренный вариант оказания добровольческой помощи батальону «Байкал» и другим участникам спецоперации.

- С Северобайкальска, да и вообще с Бурятии смысла нет отправлять грузы. Закупать лучше в Ростове или даже в самом Донецке, чтобы не было затрат на дорогу, - написала Оксана Бухольцева.

Бухольцева предложила свою помощь в сборе гуманитарной помощи. Она сможет закупить всё необходимое и передать бойцам.

- Сегодня разговаривала с нашими ребятами. Они сейчас на передовой. Сегодня наши мобилизованные попросили: 20 газовых плиток, газовые баллоны - 20 коробок, 500 свечей, рабочие перчатки - 300 пар, влажные салфетки (воды нет, обтираться) и прокладки, дождевики, хотя бы 50 штук, ещё топоры и лопаты было бы неплохо. Это из первоочерёдного. Продукты я закуплю на свои, но если кто поможет с деньгами на вышеперечисленное - это сразу большое спасибо. Вместе мы можем всё! – продолжила Оксана Бухольцева.

Реквизиты она опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте». О закупленных товарах и потраченных средствах она обещала отчитаться.

Закупку она собирается сделать в четверг и в пятницу, а передать гуманитарную помощь – в субботу. 
волонтеры

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