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В Бурятии сегодня без осадков

В Бурятии сегодня без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +10 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -10-15, по северу до -20, днём +5,+10, местами -1,+4.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -7-9, днём +5,+7.
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