В Бурятии сегодня без осадков

Максимальная температура воздуха составит +10 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -10-15, по северу до -20, днём +5,+10, местами -1,+4.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -7-9, днём +5,+7.



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