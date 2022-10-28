Максимальная температура воздуха составит +10 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -10-15, по северу до -20, днём +5,+10, местами -1,+4.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -7-9, днём +5,+7.
В Бурятии сегодня без осадков
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Общество, 28.10.2022
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