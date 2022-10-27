Тайбоксёр из Бурятии прошёл в финал кубка России

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Спортсмен выиграл в полуфинале весовой категории 60 кг



В Чите стартовали кубки России и Удоканской меди по тайскому боксу. В Забайкальский край на соревнования приехали более 270 тайбоксёров из 22 регионов страны. Поединки титулованных и юных спортсменов проходят на параллельных рингах.



Бурятию представляют 45 спортсменов. В кубке России принимают участие взрослые спортсмены, а в кубке Удоканской меди дети и юниоры.



Бронзовый призёр чемпионата России по тайскому боксу Бато Бадархаев вышел в финал кубка России. Бурятский спортсмен одержал победу в полуфинале весовой категории 60 кг над Никитой Денисенко из Кузбасса. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.

