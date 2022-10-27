Специалисты протестировали главный водозабор города на острове Спасский
Сегодня в Улан-Удэ работники МУП «Водоканал» проверили работу водозаборной станции на острове Спасский. Проверка не выявила никаких нареканий. Водозабор полностью готов к различным чрезвычайным ситуациям, вне зависимости от времени года и погодных условий, сообщил директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин
В мэрии отметили также, что такие проверки главного водозабора и других объектов городского жизнеобеспечения будут проводиться ежедневно. Ранее тщательной проверке подверглись очистные сооружения и крупные канализационно-насосные станции города.
Также в планах провести дополнительную внутреннюю проверку на остальных объектах предприятия- водонасосных станциях, отдельно-стоящих скважинах, водоналивных будках и резервуарах чистой питьевой воды.
Водозабор предприятия на острове Спасский осуществляет беспрерывную работу уже на протяжении 30 лет.
В Улан-Удэ проверили подачу воды горожанам
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