В Улан-Удэ проверили подачу воды горожанам

Специалисты протестировали главный водозабор города на острове Спасский



Сегодня в Улан-Удэ работники МУП «Водоканал» проверили работу водозаборной станции на острове Спасский. Проверка не выявила никаких нареканий. Водозабор полностью готов к различным чрезвычайным ситуациям, вне зависимости от времени года и погодных условий, сообщил директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин



В мэрии отметили также, что такие проверки главного водозабора и других объектов городского жизнеобеспечения будут проводиться ежедневно. Ранее тщательной проверке подверглись очистные сооружения и крупные канализационно-насосные станции города.



Также в планах провести дополнительную внутреннюю проверку на остальных объектах предприятия- водонасосных станциях, отдельно-стоящих скважинах, водоналивных будках и резервуарах чистой питьевой воды.



Водозабор предприятия на острове Спасский осуществляет беспрерывную работу уже на протяжении 30 лет.

