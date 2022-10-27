В Бурятии завершилось студенческое первенство по футболу

Лучшими стали игроки команды СК «Олимп» Бурятского педколледжа



Команда спортивного клуба «Олимп» Бурятского республиканского педагогического колледжа стала лучшей в осеннем первенстве студенческой лиги Бурятии по футболу. Среди футбольных команд вузов и ссузов республики студенты педагогического колледжа снова показали свои лучшие результаты, забивая в среднем за игру 8 голов в ворота соперников.



В финальной игре команда спортивного клуба колледжа встретилась с командой исторического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, обыграв их в чистую с «сухим» счётом 11:0. Тем самым студенты колледжа вновь подтвердили статус лучшей команды студенческой лиги Республики Бурятия, забрав в копилку своих спортивных достижений не только кубок и диплом победителя, но и добрую половину личных наград.



Лучшим игроком осеннего первенства стал Максим Широнов, лучшим нападающим – Эрдэм Шагдаржапов, лучшим вратарём – Дмитрий Плисовский, лучшим бомбардиром – снова Максим Широнов. Личной награды удостоился и тренер команды Эрдэм Паламдоржиев, преподаватель кафедры физической культуры и спорта колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

