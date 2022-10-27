Местами ожидается ветер до 18 м/с
Выходные в Бурятии будут снежными и ветреными. По ночам столбик термометра опустится до -15.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 28 октября, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -10,-15, по северу до -20, днём +5,+10, местами -1,+4.
В субботу, 29 октября, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами осадки в виде мокрого снега и снега, по южному Прибайкалью до сильных. На автодорогах местами гололедица, накаты. Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём 0,+5, местами -1,-6.
В воскресенье, 30 октября, облачно, осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные снегопады. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -9,-14, днём 0,+5, местами 0,-5.
В выходные в Бурятию придут снегопады
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