Константин Райкин приедет в Читу для отбора абитуриентов

Он проведёт прослушивания на свой авторский курс



Народный артист России Константин Райкин и ведущие педагоги Высшей школы сценических искусств проведут в Чите прослушивания абитуриентов 6, 7 и 8 ноября при поддержке Забайкальского краевого драматического театра.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, весной 2023 года мастерская Константина Райкина при Высшей школе сценических искусств возобновит набор абитуриентов на первый курс. Вместе с актёрами на курс будут набраны и режиссёры.



Шанс пройти прослушивания у мастеров театральной школы Райкина и лично у мастера курса появится у всех молодых читинцев, желающих обучаться актёрской и режиссёрской профессиям. В Чите пройдут сразу первый и второй туры отбора, а не предварительные просмотры. При успешном прослушивании абитуриент будет переведён сразу на третий тур, что значительно повысит шансы абитуриента на зачисление в мастерскую. Третий тур пройдёт в Москве весной и летом 2023 года.



- Режиссёры со своими сокурсниками-актёрами, воспитанные в одной системе координат у одной педагогической команды, начинают делать совместные работы, и это всегда даёт ну очень хорошие плоды. Убеждает в этом и опыт нашей Высшей школы сценических искусств: мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского у нас была смешанной, актёрско-режиссёрской, и этот курс, конечно, очень интересно развивался. Мне кажется, что такую практику надо перенести и на мою будущую команду, - рассказал Константин Райкин.



Чтобы принять участие в прослушивании, необходимо перейти по ссылке на официальный сайт Высшей школы сценических искусств, заполнить заявку и ждать ответного письма с подробной инструкцией.



Напомним, что прослушивания абитуриентов пройдут в дни гастролей театра «Сатирикон» и Константина Райкина в Чите. На сцене Забайкальского краевого драмтеатра 7 и 8 ноября состоятся показы моноспектакля «Константин Райкин. Своим голосом» (12+).



