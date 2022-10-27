Росгвардейцы провели уроки мужества для кадетов в Улан-Удэ

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Встреча прошла с учениками 5 и 6 классов средней школы №18



В преддверии 70-летия со Дня образования подразделений вневедомственной охраны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с учениками 5 и 6 кадетских классов общеобразовательной средней школы № 18 имени Героя России Максима Концова.



Кадетам рассказали об истории вневедомственной охраны, задачах, выполняемых сотрудниками подразделения, и особенностях работы. Особое внимание уделили подвигам сотрудников – детям рассказали о героях вневедомственной охраны, которые погибли при исполнении служебного долга.



- На протяжении 70 лет вневедомственная охрана находится на защите жителей республики, обеспечивает сохранность имущества граждан, укрепление правопорядка и соблюдение законности. Наши патрули круглосуточно несут дежурство на улицах наших городов и деревень и готовы в считанные минуты прибыть туда, где необходима их помощь, – отметил заместитель командира роты ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Мунко Матушкеев.



Помимо этого, кадетам рассказали о современных технических средствах сигнализации и порядке прохождения службы в Росгвардии. Сотрудник группы задержания вневедомственной охраны продемонстрировал кадетам экипировку и снаряжение, используемые сотрудниками на службе. Дети ознакомились с экспонатами и смогли примерить на себя бронежилет и каску.

