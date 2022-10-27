Работы и заявки принимаются до 7 ноября
В Бурятии с 21 октября по 7 ноября проводится региональный конкурс мультфильмов на тему «Профилактика школьного буллинга в Республике Бурятия». Принять участие могут ученики общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений, среднего профессионального образования и дополнительного образования.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и одну конкурсную работу (видеофайл) продолжительностью до 5 минут на электронный адрес: [email protected] до 7 ноября. Каждая работа должна быть подписана: название, имя, фамилия участника, класс, общеобразовательное учреждение, дошкольное учреждение, СПО, дополнительное образование.
Оценку предоставленных на конкурс работ, определение победителей конкурса осуществляет жюри, оценивая соответствие тематике, качество исполнения и оформления работы, оригинальность образного решения, новизну и творческий подход.
Итоги будут подведены 9 ноября и опубликованы на сайте министерства образования и науки РБ. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии объявлен конкурс мультфильмов о школьном буллинге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы и заявки принимаются до 7 ноября
Она присваивается лицам, внёсшим вклад в развитие благотворительности и добровольчества
«Почему камеру так поставили?» - задаются вопросом посетители
Также он рассказал ребятам о принципах здорового образа жизни
Выставочное пространство расскажет посетителям о жизни древних людей
Спортсмен финишировал вторым в кроссе с одной собакой среди мужчин
Соревнования проходили среди юных спортсменов до 13 лет и до 16 лет
Он проведёт прослушивания на свой авторский курс
Особое внимание будет уделено пешеходным переходам
Лучшими стали игроки команды СК «Олимп» Бурятского педколледжа
Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров
Лучшим бойцом был признан воспитанник улан-удэнского спортивного клуба
Спортсмен выиграл в полуфинале весовой категории 60 кг
В Бурдраме состоится вечер, посвящённый празднику
Соревнования пройдут с 27 по 29 октября