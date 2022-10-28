По итогам секций будет опубликован электронный сборник конференции
С 29 по 30 ноября в Улан-Удэ пройдут XII Рождественские образовательные чтения на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».
Пленарное заседание состоится 29 ноября в зале заседаний правительства Бурятии. В нём примут участие представители правительства республики, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ, министерства образования и науки РБ, министерства культуры РБ, Бурятского государственного университета, Бурятского республиканского института образовательной политики, образовательных учреждений, религиозных и общественных организаций.
Для работы в секционных заседаниях приглашаются руководители и педагоги образовательных организаций дошкольного, начального, основного общего, дополнительного образования, преподаватели профессионального, дополнительного профессионального образования, священнослужители и представители общественных организаций.
29 ноября в Бурятском республиканском институте образовательной политики пройдёт работа секций «Духовно-нравственное воспитание в современной системе образования» и «Возможности предметной области «Духовно-нравственная культура народов России» для формирования личных качеств школьников на основе духовных ценностей». 30 ноября в республиканской детско-юношеской библиотеке будет проведена секция «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: теоретические основы, проблемы, опыт».
Участие в секциях XII Рождественских образовательных чтений бесплатное. По итогам конференции будет опубликован сборник в электронном формате.
Для участия в секциях необходимо до 15 ноября направить заявку участника. Для желающих выступить с докладами – тезисы к докладу. Статью в электронном виде, оформленную в соответствие с требованиями, необходимо предоставить до 29 ноября. Об этом сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.
В Бурятии состоятся Рождественские образовательные чтения
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