В Улан-Удэ студенты шьют носилки для военнослужащих

В волонтёрском отряде состоят 40 студентов
Волонтёрский отряд «Кто, если не мы?» Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта принимает участие в акции #Мывместе. Студенты оказывают помощь в пошиве и сборке носилок для участников специальной военной операции.
Всего в отряде состоят 40 студентов 1-4 курсов. Также при техникуме работает штаб по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.
- Наши ребята принимают активное участие в различных социальных проектах – помощь ветеранам, волонтёрство в общегородских мероприятиях, помощь мобилизованным и многое другое, - рассказывает руководитель волонтёрского отряда «Кто, если не мы» Кристина Стукова.
- У каждого из нас есть свои жизненные трудности и неурядицы, но если мы вместе можем помочь нашим военнослужащим, мы обязаны это сделать, - говорит студент 1 курса Илья.
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