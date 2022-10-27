В Улан-Удэ студенты шьют носилки для военнослужащих





Волонтёрский отряд «Кто, если не мы?» Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта принимает участие в акции #Мывместе. Студенты оказывают помощь в пошиве и сборке носилок для участников специальной военной операции.Всего в отряде состоят 40 студентов 1-4 курсов. Также при техникуме работает штаб по оказанию помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.- Наши ребята принимают активное участие в различных социальных проектах – помощь ветеранам, волонтёрство в общегородских мероприятиях, помощь мобилизованным и многое другое, - рассказывает руководитель волонтёрского отряда «Кто, если не мы» Кристина Стукова.- У каждого из нас есть свои жизненные трудности и неурядицы, но если мы вместе можем помочь нашим военнослужащим, мы обязаны это сделать, - говорит студент 1 курса Илья.