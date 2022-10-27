Каратисты Бурятии выиграли открытое домашнее первенство

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Лучшим бойцом был признан воспитанник улан-удэнского спортивного клуба



В минувшие выходные в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло открытое первенство республики по кëкусин-кан каратэ-до. Более 150 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии выявили сильнейших в разделах «ката» и «кумите».



«Лучшим бойцом» турнира стал воспитанник спортивного клуба Улан-Удэ «Чёрный пояс» Захар М.



- Захар все бои выиграл досрочно, за явным преимуществом. Это были зрелищные и красивые поединки, в которых он выиграл технично и грамотно, - рассказал тренер спортсмена Алексей Фёдоров.



По итогам соревнования первое место заняла сборная Бурятии. На втором месте оказалась команда Забайкальского края. Третьими стали представители Иркутской области.



Как сообщает министерство спорта РБ, первенство Бурятии является ежегодным отборочным турниром среди каратистов до 17 лет в состав сборной республики. В скором времени спортсмены уже приступят к подготовке к первенству Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которое пройдёт в феврале следующего года в Новосибирске.

