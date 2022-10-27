Лучшим бойцом был признан воспитанник улан-удэнского спортивного клуба
В минувшие выходные в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло открытое первенство республики по кëкусин-кан каратэ-до. Более 150 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии выявили сильнейших в разделах «ката» и «кумите».
«Лучшим бойцом» турнира стал воспитанник спортивного клуба Улан-Удэ «Чёрный пояс» Захар М.
- Захар все бои выиграл досрочно, за явным преимуществом. Это были зрелищные и красивые поединки, в которых он выиграл технично и грамотно, - рассказал тренер спортсмена Алексей Фёдоров.
По итогам соревнования первое место заняла сборная Бурятии. На втором месте оказалась команда Забайкальского края. Третьими стали представители Иркутской области.
Как сообщает министерство спорта РБ, первенство Бурятии является ежегодным отборочным турниром среди каратистов до 17 лет в состав сборной республики. В скором времени спортсмены уже приступят к подготовке к первенству Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которое пройдёт в феврале следующего года в Новосибирске.
Каратисты Бурятии выиграли открытое домашнее первенство
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров
Лучшим бойцом был признан воспитанник улан-удэнского спортивного клуба
Спортсмен выиграл в полуфинале весовой категории 60 кг
В Бурдраме состоится вечер, посвящённый празднику
Соревнования пройдут с 27 по 29 октября
За проезд по льду мэрия грозит штрафами
Бурятский депутат, работающая сейчас в Донецке, взялась помочь со сбором
Специалисты протестировали главный водозабор города на острове Спасский
Местами ожидается ветер до 18 м/с
Произойдёт это с 31 октября
Встреча прошла с учениками 5 и 6 классов средней школы №18
От сильного грохота у многих автомобилей сработала сигнализация
В волонтёрском отряде состоят 40 студентов
Проведены проверки домов по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева
Чемпионат объединил молодых специалистов с нарушениями слуха со всей России