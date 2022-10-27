Проведены проверки домов по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева
Муниципальная жилищная инспекция провела проверки по обращениям горожан в домах по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева, сообщает пресс-служба мэрии Удан-Удэ.
Жители дома по ул. Партизанская, 29а ранее обращались в жилищную инспекцию с жалобой на неприятный запах в подвале. По результатам проверки установлено, что управляющая компания уже отреагировала на заявку и устранила все недочёты.
В доме по ул. Смолина, 42 сотрудники инспекции установили ряд нарушений: в подвале сыро, не проведена уборка и дезинфекция. Материалы проверки направлены в Госстройжилнадзор для составления протокола, затем будет установлен размер штрафа. Сумма штрафа для должностных лиц составляет 50-100 тыс рублей, для юридических лиц - 200-300 тыс рублей.
Также был проверен дом на Радикальцева, 4. Жалоба жильцов, что температура воды не соответствует норме, подтвердилась - горячая вода в жилом помещении составила 46 градусов.
Если управляющая компания отказывается устранять нарушения, жители города могут следует обратиться в Муниципальную жилищную инспекцию администрации с приложением копий документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении, по адресу: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Телефон для справок: 23-53-00.
Улан-удэнцы жалуются на запахи и сырость в подваде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
От сильного грохота у многих автомобилей сработала сигнализация
В волонтёрском отряде состоят 40 студентов
Проведены проверки домов по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева
Чемпионат объединил молодых специалистов с нарушениями слуха со всей России
Завершается строительство дома дольщиков в 105-м микрорайоне
Никиту Дулмажапова наградили орденом Мужества
В нём учтены пожелания бойцов из республики
На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в выделили более 5 млрд рублей
Обещают проводить ночные рейды
В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19
Друзья мобилизованного обратились в ОНФ
Общее число случаев заражений превысило 152 тысячи
На участке выросли кустарники и деревья
Ученица улан-удэнской школы №49 продемонстрировала свою идею для стартапа
Мальчик получил травму, упав с лестницы