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Улан-удэнцы жалуются на запахи и сырость в подваде

Улан-удэнцы жалуются на запахи и сырость в подваде
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проведены проверки домов по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева

Муниципальная жилищная инспекция провела проверки по обращениям горожан в домах по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева, сообщает пресс-служба мэрии Удан-Удэ.

Жители дома по ул. Партизанская, 29а ранее обращались в жилищную инспекцию с жалобой на неприятный запах в подвале. По результатам проверки установлено, что управляющая компания уже отреагировала на заявку и устранила все недочёты.

В доме по ул. Смолина, 42 сотрудники инспекции установили ряд нарушений: в подвале сыро, не проведена уборка и дезинфекция. Материалы проверки направлены в Госстройжилнадзор для составления протокола, затем будет установлен размер штрафа. Сумма штрафа для должностных лиц составляет 50-100 тыс рублей, для юридических лиц - 200-300 тыс рублей.

Также был проверен дом на Радикальцева, 4. Жалоба жильцов, что температура воды не соответствует норме, подтвердилась - горячая вода в жилом помещении составила 46 градусов.

Если управляющая компания отказывается устранять нарушения, жители города могут следует обратиться в Муниципальную жилищную инспекцию администрации с приложением копий документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении, по адресу: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Телефон для справок: 23-53-00.

жилищная инспекция

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