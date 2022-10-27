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В Улан-Удэ завершается строительство ещё одного проблемного дома

В Улан-Удэ завершается строительство ещё одного проблемного дома
Общество,  Фото:Фонд поддержки дольщиков
Завершается строительство дома дольщиков в 105-м микрорайоне

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на сегодня высокая степень готовности у трёх проблемных домов, дольщики которых вовремя не получили ключи от квартир.

- Одним из первых сейчас завершает свое стройку проблемный дом от ЖК «Юго-Западный» в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Степень готовности объекта составляет 85 процентов, - сообщили в Фонде поддержки граждан-участников долевого строительства Бурятии.

В доме № 4 три этажа, 90 квартир, 4,7 тыс. кв. м. Он является последним проблемным объектом в жилом комплексе «Юго-Западный».

– После его завершения, в декабре 2022 года, город получит еще один жилой комплекс с обустроенной прилегающей территорией: заасфальтированными проездами, растительными насаждениями, малыми архитектурными формами, включая детскую и спортивную площадки, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.


– В данный момент в доме № 4 идёт чистовая отделка мест общего пользования, в квартирах устанавливаем радиаторы отопления, в ближайшее время приступим к асфальтированию прилегающей территории, – уточняет прораб подрядной компании Анатолий Будаев. – На объекте трудятся 24 человека – сантехники, вентиляционщики, отделочники, разнорабочие.

Прежний застройщик-банкрот, ООО «Домстройкомплект», приступил к возведению комплекса в 2014 году при участии денежных средств дольщиков, в 2016-м стройку заморозил, а в 2020 году застройщика признали банкротом. В марте 2021 года определением арбитражного суда комплекс был передан Фонду поддержки дольщиков Бурятии. Объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов через механизм Фонда развития территорий.
обманутые дольщики

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