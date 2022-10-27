В соревнованиях также примут участие команды из Забайкалья, Иркутской области и Монголии
С 28 по 30 октября в Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею с шайбой среди команд 2011-2012 годов рождения «Золотая нерпа». Соревнования проведут на ледовой арене «IceМетр».
В турнире примут участие 8 команд. Помимо команд республики, приедут спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Монголии. В группе «А» выступят: ХК «IceБарс», ХК «Монголия». ХК «Байкал», ХК «Чита-2». В группе «Б»: ХК «Юность», ХК «Чита-1», ХК «РСШОР», ХК «Сарма».
Расписание игр
28 октября
9:00-10:00 - ХК «IceБарс» - ХК «Чита-2»
10:30-11:40 - ХК «Юность» - ХК «РСШОР»
12:00-13:10 - ХК «Чита-1» - ХК «Сарма»
13:30-13:50 - Торжественное открытие
13:50-15:00 - ХК «IсeБарс» – ХК «Монголия»
15:20- 16:30 - ХК «Байкал» - ХК «Чита-2»
16:50-18:00 - ХК «РСШОР» – ХК «Сарма»
18:20-19:30 - ХК «Чита-1» – ХК «Юность»
19:50-21:00 - ХК «Байкал» – ХК «Монголия»
29 октября
9:00-10:10 - ХК «РСШОР» - ХК «Чита-1»
10:30-11:40 - ХК «IceБарс» - ХК «Байкал»
12:00-13:00 - ХК «Юность» - ХК «Сарма»
13:30-14:40 - ХК «Монголия»-ХК «Чита-2»
15:00-16:10 - матч 4А-3Б
16:30-17:40 - матч 3А-4Б
18:00-19:10 - матч 2А-1Б
19:30-20:40 - матч 1А-2Б
30 октября
9:00-10:10 - матч 7-8 место
10:30-11:30 - матч 5-6 место
12:00-13:10 - матч 3-4 место
13:30-14:40 – Финал
15:00-15:20 –«Ice-челлендж»
15:20-16:20 - Закрытие турнира. Награждение
Вход на игры свободный, сообщает пресс-служба ледовой арены.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею «Золотая нерпа»
Общество, Фото:
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