В Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею «Золотая нерпа»

В соревнованиях также примут участие команды из Забайкалья, Иркутской области и Монголии



С 28 по 30 октября в Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею с шайбой среди команд 2011-2012 годов рождения «Золотая нерпа». Соревнования проведут на ледовой арене «IceМетр».



В турнире примут участие 8 команд. Помимо команд республики, приедут спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Монголии. В группе «А» выступят: ХК «IceБарс», ХК «Монголия». ХК «Байкал», ХК «Чита-2». В группе «Б»: ХК «Юность», ХК «Чита-1», ХК «РСШОР», ХК «Сарма».



Расписание игр



28 октября

9:00-10:00 - ХК «IceБарс» - ХК «Чита-2»

10:30-11:40 - ХК «Юность» - ХК «РСШОР»

12:00-13:10 - ХК «Чита-1» - ХК «Сарма»

13:30-13:50 - Торжественное открытие

13:50-15:00 - ХК «IсeБарс» – ХК «Монголия»

15:20- 16:30 - ХК «Байкал» - ХК «Чита-2»

16:50-18:00 - ХК «РСШОР» – ХК «Сарма»

18:20-19:30 - ХК «Чита-1» – ХК «Юность»

19:50-21:00 - ХК «Байкал» – ХК «Монголия»



29 октября

9:00-10:10 - ХК «РСШОР» - ХК «Чита-1»

10:30-11:40 - ХК «IceБарс» - ХК «Байкал»

12:00-13:00 - ХК «Юность» - ХК «Сарма»

13:30-14:40 - ХК «Монголия»-ХК «Чита-2»

15:00-16:10 - матч 4А-3Б

16:30-17:40 - матч 3А-4Б

18:00-19:10 - матч 2А-1Б

19:30-20:40 - матч 1А-2Б



30 октября

9:00-10:10 - матч 7-8 место

10:30-11:30 - матч 5-6 место

12:00-13:10 - матч 3-4 место

13:30-14:40 – Финал

15:00-15:20 –«Ice-челлендж»

15:20-16:20 - Закрытие турнира. Награждение



Вход на игры свободный, сообщает пресс-служба ледовой арены.



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