27 октября

26 октября

Популярное

Теннисисты Бурятии выиграли три медали в Чите

Теннисисты Бурятии выиграли три медали в Чите
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
Соревнования проходили среди юных спортсменов до 13 лет и до 16 лет

23 октября в Чите завершился региональный турнир по настольному теннису «Будущее России. Дальневосточные таланты» среди мальчиков и девочек до 13 лет, а также среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях успешно выступили спортсмены из Бурятии, завоевав три медали турнира.

Как сообщает федерация настольного тенниса России, награды выиграли:

Спортсмены до 13 лет

Мальчики
1. Эрдэм Ц. (Республика Бурятия)
2. Ярослав А. (Республика Саха (Якутия)
3. Жэгдэн Б. (Забайкальский край), Елисей К. (Республика Саха (Якутия)

Девочки
1. Дашима Д. (Забайкальский край)
2. Одри Д. (Республика Бурятия)
3. Номина Б. (Забайкальский край), Цырена Ж. (Забайкальский край)

Спортсмены до 16 лет

Юноши
1. Кирилл Д. (Забайкальский край)
2. Аюр Ц. (Забайкальский край)
3. Станислав Б. (Республика Бурятия), Аюша Ж. (Забайкальский край)

Девушки
1. Диана П. (Республика Саха (Якутия)
2. Эмилия А. (Республика Саха (Якутия)
3. Елизавета Б. (Республика Саха (Якутия), Мария М. (Забайкальский край)
Бурятия настольный теннис спорт Забайкальский край турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс мультфильмов о школьном буллинге
В Бурятии объявлен конкурс мультфильмов о школьном буллинге
Общество, 27.10.2022
Работы и заявки принимаются до 7 ноября
В Туве учредили новую медаль «За милосердие»
В Туве учредили новую медаль «За милосердие»
Общество, 27.10.2022
Она присваивается лицам, внёсшим вклад в развитие благотворительности и добровольчества
Улан-удэнцев смутила камера в примерочной в торговом центре
Улан-удэнцев смутила камера в примерочной в торговом центре
Общество, 27.10.2022
«Почему камеру так поставили?» - задаются вопросом посетители
Анатолий Михаханов провёл зарядку для детей соццентра
Анатолий Михаханов провёл зарядку для детей соццентра
Общество, 27.10.2022
Также он рассказал ребятам о принципах здорового образа жизни
Около некрополя в Бурятии появилась экскурсионная площадка
Около некрополя в Бурятии появилась экскурсионная площадка
Общество, 27.10.2022
Выставочное пространство расскажет посетителям о жизни древних людей
Саянец стал призёром чемпионата России по ездовому спорту
Саянец стал призёром чемпионата России по ездовому спорту
Общество, 27.10.2022
Спортсмен финишировал вторым в кроссе с одной собакой среди мужчин
Теннисисты Бурятии выиграли три медали в Чите
Теннисисты Бурятии выиграли три медали в Чите
Общество, 27.10.2022
Соревнования проходили среди юных спортсменов до 13 лет и до 16 лет
Константин Райкин приедет в Читу для отбора абитуриентов
Константин Райкин приедет в Читу для отбора абитуриентов
Общество, 27.10.2022
Он проведёт прослушивания на свой авторский курс
ГИБДД в Улан-Удэ проверит водителей и пешеходов
ГИБДД в Улан-Удэ проверит водителей и пешеходов
Общество, 27.10.2022
Особое внимание будет уделено пешеходным переходам
В Бурятии завершилось студенческое первенство по футболу
В Бурятии завершилось студенческое первенство по футболу
Общество, 27.10.2022
Лучшими стали игроки команды СК «Олимп» Бурятского педколледжа
В Бурятии труженик тыла отпраздновал 90-летие
В Бурятии труженик тыла отпраздновал 90-летие
Общество, 27.10.2022
Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров
Каратисты Бурятии выиграли открытое домашнее первенство
Каратисты Бурятии выиграли открытое домашнее первенство
Общество, 27.10.2022
Лучшим бойцом был признан воспитанник улан-удэнского спортивного клуба
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в финал кубка России
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в финал кубка России
Общество, 27.10.2022
Спортсмен выиграл в полуфинале весовой категории 60 кг
В Улан-Удэ отметят День бурятского языка
В Улан-Удэ отметят День бурятского языка
Общество, 27.10.2022
В Бурдраме состоится вечер, посвящённый празднику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^