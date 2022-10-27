Теннисисты Бурятии выиграли три медали в Чите



Юноши

1. Кирилл Д. (Забайкальский край)

2. Аюр Ц. (Забайкальский край)

3. Станислав Б. (Республика Бурятия), Аюша Ж. (Забайкальский край)



Девушки

1. Диана П. (Республика Саха (Якутия)

2. Эмилия А. (Республика Саха (Якутия)

3. Елизавета Б. (Республика Саха (Якутия), Мария М. (Забайкальский край)



23 октября в Чите завершился региональный турнир по настольному теннису «Будущее России. Дальневосточные таланты» среди мальчиков и девочек до 13 лет, а также среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях успешно выступили спортсмены из Бурятии, завоевав три медали турнира.Как сообщает федерация настольного тенниса России, награды выиграли:1. Эрдэм Ц. (Республика Бурятия)2. Ярослав А. (Республика Саха (Якутия)3. Жэгдэн Б. (Забайкальский край), Елисей К. (Республика Саха (Якутия)1. Дашима Д. (Забайкальский край)2. Одри Д. (Республика Бурятия)3. Номина Б. (Забайкальский край), Цырена Ж. (Забайкальский край)