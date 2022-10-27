Обещают проводить ночные рейды
В школах Улан-Удэ осенние каникулы продлятся с 29 октября и по 6 ноября включительно. В понедельник, 7 ноября начнётся вторая четверть.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Улан-Удэ призывает родителей внимательно отнестись к занятости своих детей в свободное от учебы время. В столице Бурятии пройдут рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. В городе для тех, кому ещё не исполнилось 18 лет, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.
Сотрудники полиции и мэрии, общественники станут во время рейдов выявлять факты незаконной реализации алкоголя подросткам.
«Жизненно необходимо регулярно повторять с детьми правила безопасности, - сообщили в комиссии. - Если ребёнок не приучен к правилам безопасности, которые нарушать нельзя, к примеру, залезать в трансформаторную будку, ходить по карнизу, играть у дороги, у реки, он будет их нарушать. Не отправляйте маленьких детей перемещаться на большие расстояния одних, они могут не дойти до назначенного места».
Родителей просят контролировать, интересоваться о группах в социальных сетях, в которых состоит ребёнок, а также о его друзьях. Иначе можно пропустить появление в жизни ребёнка опасных «друзей» и увлечений.
Мэрия Улан-Удэ просит внимательно следить за детьми на осенних каникулах
Общество, Фото:
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