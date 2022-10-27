Саянец стал призёром чемпионата России по ездовому спорту

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмен финишировал вторым в кроссе с одной собакой среди мужчин



Уроженец города Саянск Иркутской области Максим Шергин занял второе место на чемпионате России по ездовому спорту в бесснежных дисциплинах, который с 13 по 17 октября проводился в районе села Карпово Череповецкого района в Вологодской области. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из 18 регионов страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Свердловской, Владимирской, Калужской, Челябинской областей и других субъектов РФ.



Максим Шергин финишировал вторым в кроссе с одной собакой среди мужчин. Соревнования в этой дисциплине проводились в два этапа, на каждом этапе спортсменам необходимо было преодолеть 3,68 км. На первом этапе результат Максима составил 10:21,18, на втором – 10:25,26. Общий результат спортсмена – 20:46,44.



Победителем стал Станислав Маев из Хабаровского края с результатом 19:54,94. Третье место в этой дисциплине занял Егор Мелехин из Челябинской области, его результат – 21:29,72.



По итогам чемпионата страны Максим Шергин включён в состав сборной команды России на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

