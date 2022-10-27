В Бурятии стартовал чемпионат по художественной гимнастике

Соревнования пройдут с 27 по 29 октября



Сегодня, 27 октября, в Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство Бурятии по художественной гимнастике. Соревнования проходят в региональном центре единоборств «Патриот».



Первые два дня турнира, 27 и 28 октября, более 250 спортсменок соревнуются в индивидуальной программе. В заключительный день, 29 октября, пройдут соревнования в групповых упражнениях.



- Эти соревнования для гимнасток станут отборочными не только в состав сборной республики, но и на всероссийские соревнования «Надежды России», которые пройдут с 3 по 11 ноября в Краснодарском крае. Бурятию представят №1 по итогам чемпионата и первенства, - пояснил министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев.



Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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