Соревнования пройдут с 27 по 29 октября
Сегодня, 27 октября, в Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство Бурятии по художественной гимнастике. Соревнования проходят в региональном центре единоборств «Патриот».
Первые два дня турнира, 27 и 28 октября, более 250 спортсменок соревнуются в индивидуальной программе. В заключительный день, 29 октября, пройдут соревнования в групповых упражнениях.
- Эти соревнования для гимнасток станут отборочными не только в состав сборной республики, но и на всероссийские соревнования «Надежды России», которые пройдут с 3 по 11 ноября в Краснодарском крае. Бурятию представят №1 по итогам чемпионата и первенства, - пояснил министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев.
Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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В Бурятии стартовал чемпионат по художественной гимнастике
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