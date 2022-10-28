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В Улан-Удэ выступит квартет известного саксофониста

В Улан-Удэ выступит квартет известного саксофониста
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерт состоится в рамках осеннего джазового фестиваля

В ноябре в Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Осень. Jazz. Вино». 16 ноября зрителей приглашают на концерт джазового квартета Артура Медведева, который состоится в концертном зале колледжа искусств.

Артур Медведев начал свой творческий путь в Улан-Удэ. Он учился в музыкально-гуманитарном лицее под руководством Елены Шайдуровой. Затем музыкант уехал учиться в Бельгийскую консерваторию.

Сейчас Артур один из известных европейских джазовых саксофонистов, работавший до 2019 года совместно с саксофонистом мирового уровня и лидером «Brussels Jazz Orchestra» Фрэнком Вагане. Музыкант выступал на крупнейших европейских джазовых фестивалях и был удостоен кубка «Play Right».

В 2019 году Артур вернулся в Россию и создал свой джазовый квартет с известными музыкантами Санкт-Петербурга и Москвы. В составе квартета: Дмитрий Братухин — фортепиано, Михаил Фоминых — контрабас, Андрей Иванов — ударные. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Возрастное ограничение 18+
Улан-Удэ Бурятия джаз фестиваль музыка концерт филармония

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