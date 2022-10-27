В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку

Друзья мобилизованного обратились в ОНФ
В ОНФ в Бурятии обратились обеспокоенные друзья 29-летнего улан-удэнца, который был призван в рамках частичной мобилизации. Они рассказали, что мобилизованный мужчина работает школьным учителем и в одиночку воспитывает трёхлетнего ребёнка.
- Почему получилась такая ситуация? Фактически гражданин не разведён со своей супругой. Но она проживает в другом городе, связь с ними не поддерживает и на связь не выходит. В воспитании ребёнка она не участвует. Фактически мужчина является единственным кормильцем в семье, - рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.
Оставить малыша отцу было не с кем.
Он был призван и уже направлен в воинскую часть.
В день получения обращения активисты Народного фронта обратились в правительстве Бурятии. Юлия Ким сообщила, что помощь была оказана, и уже сейчас отец вернулся домой, к своему ребёнку и ученикам.
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Друзья мобилизованного обратились в ОНФ
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