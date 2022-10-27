В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку





В ОНФ в Бурятии обратились обеспокоенные друзья 29-летнего улан-удэнца, который был призван в рамках частичной мобилизации. Они рассказали, что мобилизованный мужчина работает школьным учителем и в одиночку воспитывает трёхлетнего ребёнка.- Почему получилась такая ситуация? Фактически гражданин не разведён со своей супругой. Но она проживает в другом городе, связь с ними не поддерживает и на связь не выходит. В воспитании ребёнка она не участвует. Фактически мужчина является единственным кормильцем в семье, - рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.Оставить малыша отцу было не с кем.Он был призван и уже направлен в воинскую часть.В день получения обращения активисты Народного фронта обратились в правительстве Бурятии. Юлия Ким сообщила, что помощь была оказана, и уже сейчас отец вернулся домой, к своему ребёнку и ученикам.