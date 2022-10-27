Также он рассказал ребятам о принципах здорового образа жизни
Бывший сумоист Анатолий Михаханов провёл зарядку для детей в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Улан-Удэ.
- Встреча со всемирно известным спортсменом произвела на ребят неизгладимое впечатление. Большинство из них примерили даже его обувь, которая им оказалась очень велика! И это понятно, ведь наш земляк носит 50,2 размер обуви! – рассказали педагоги учреждения.
Анатолий Михаханов, который признан самым тяжёлым профессиональным борцом сумо за всю историю, рассказал ребятам о принципах здорового образа жизни, правильном питании и занятиях спортом.
- Нам было интересно знать всё! Как он жил в Японии, как он стал успешным спортсменом, и одним из лучших в сумо. Также мы спросили про привычки спортсмена, которые помогают ему в жизни и в спорте. Встреча была интересной и познавательной, - поделились впечатлениями о встрече дети.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, у всех без исключения ребят была возможность лично поговорить и сфотографироваться с Анатолием Михахановым. В завершении мероприятия дети с особым удовольствием сделали гимнастику со знаменитым спортсменом.
Анатолий Михаханов провёл зарядку для детей соццентра
Общество, Фото:
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