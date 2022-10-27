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Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт

Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражений превысило 152 тысячи

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 47 больных коронавирусом. Это на 15 заразившихся больше, чем днём ранее.

Всего в республике зарегистрировано 152 003 случаев заряжений с начала пандемии. Из них 46% (69 993) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели 148 633 пациента, в том числе 77 за прошедшие сутки.

За всё время COVID-19 унёс жизни 3086 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сегодня в стационарах получают лечение 48 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано пять человек. В реанимации находятся восемь больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 236 человек. 
коронавирус профилактика

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