Общее число случаев заражений превысило 152 тысячи
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 47 больных коронавирусом. Это на 15 заразившихся больше, чем днём ранее.
Всего в республике зарегистрировано 152 003 случаев заряжений с начала пандемии. Из них 46% (69 993) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели 148 633 пациента, в том числе 77 за прошедшие сутки.
За всё время COVID-19 унёс жизни 3086 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 48 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано пять человек. В реанимации находятся восемь больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 236 человек.
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Общество, Фото:
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