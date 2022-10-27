Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров
В октябре 90-летие отметил участник трудового фронта, ветеран труда, житель Баргузинского района Бурятии Анатолий Александрович Башаров.
- Родился я в 1932 году в многодетной крестьянской семье. Отец был крестьянином, мать Агафья Петровна – домохозяйкой. В семье нас был много: пятеро братьев и одна сестра. Я в семье был первенцем, старше всех по возрасту. С малых лет помогал в воспитании братьев и сестры. Юношеские годы прошли в послевоенные годы, когда страну восстанавливали из руин, - вспоминает ветеран. – Сложные были времена, приходилось много работать – от зари до зари. Но война нас всех закалила, мы не обращали внимание на невзгоды. Трудились на благо Родины, республики, колхоза.
Как сообщает пресс-служба министерства защиты РБ, Анатолий Александрович отслужил армию, женился. В браке имеет двоих детей: дочь Ларису и сына Александра.
За годы своей трудовой деятельности Анатолий Александрович пользовался и по сей день пользуется уважением среди населения района и республики. Более 44 лет он отработал водителем автобуса, является ветераном предприятия ООО «Баргузинское АТП».
- У меня большая и дружная семья. И я богатый дед – 5 внуков и 9 правнуков! – с гордостью говорит юбиляр. – Ещё мне повезло с супругой. Моя Альбина во всём поддерживает меня на протяжении всей жизни, заботится о моём здоровье, оберегает от невзгод и хворей.
На сегодня Анатолий Александрович в свои девяносто лет ещё бодр и полон сил.
- Мы желаем нашему земляку и его семье долгих лет жизни и семейного благополучия! Будьте здоровы и счастливы Анатолий Александрович и Альбина Георгиевна! – высказали слова поздравлений представители администрации и отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району.
В Бурятии труженик тыла отпраздновал 90-летие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров
Лучшим бойцом был признан воспитанник улан-удэнского спортивного клуба
Спортсмен выиграл в полуфинале весовой категории 60 кг
В Бурдраме состоится вечер, посвящённый празднику
Соревнования пройдут с 27 по 29 октября
За проезд по льду мэрия грозит штрафами
Бурятский депутат, работающая сейчас в Донецке, взялась помочь со сбором
Специалисты протестировали главный водозабор города на острове Спасский
Местами ожидается ветер до 18 м/с
Произойдёт это с 31 октября
Встреча прошла с учениками 5 и 6 классов средней школы №18
От сильного грохота у многих автомобилей сработала сигнализация
В волонтёрском отряде состоят 40 студентов
Проведены проверки домов по улицам Партизанская, Смолина, Радикальцева
Чемпионат объединил молодых специалистов с нарушениями слуха со всей России