В Бурятии труженик тыла отпраздновал 90-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Поздравления принимал житель Баргузинского района Анатолий Башаров



В октябре 90-летие отметил участник трудового фронта, ветеран труда, житель Баргузинского района Бурятии Анатолий Александрович Башаров.



- Родился я в 1932 году в многодетной крестьянской семье. Отец был крестьянином, мать Агафья Петровна – домохозяйкой. В семье нас был много: пятеро братьев и одна сестра. Я в семье был первенцем, старше всех по возрасту. С малых лет помогал в воспитании братьев и сестры. Юношеские годы прошли в послевоенные годы, когда страну восстанавливали из руин, - вспоминает ветеран. – Сложные были времена, приходилось много работать – от зари до зари. Но война нас всех закалила, мы не обращали внимание на невзгоды. Трудились на благо Родины, республики, колхоза.



Как сообщает пресс-служба министерства защиты РБ, Анатолий Александрович отслужил армию, женился. В браке имеет двоих детей: дочь Ларису и сына Александра.



За годы своей трудовой деятельности Анатолий Александрович пользовался и по сей день пользуется уважением среди населения района и республики. Более 44 лет он отработал водителем автобуса, является ветераном предприятия ООО «Баргузинское АТП».



- У меня большая и дружная семья. И я богатый дед – 5 внуков и 9 правнуков! – с гордостью говорит юбиляр. – Ещё мне повезло с супругой. Моя Альбина во всём поддерживает меня на протяжении всей жизни, заботится о моём здоровье, оберегает от невзгод и хворей.



На сегодня Анатолий Александрович в свои девяносто лет ещё бодр и полон сил.



- Мы желаем нашему земляку и его семье долгих лет жизни и семейного благополучия! Будьте здоровы и счастливы Анатолий Александрович и Альбина Георгиевна! – высказали слова поздравлений представители администрации и отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району.



