На участке выросли кустарники и деревья
В Кабанском районе Бурятии земельный участок сельхозназначения зарос деревьями и травой. Нарушение зафиксировали сотрудники Россельхознадзора.
- При визуальном осмотре установлено, что земля не огорожена, доступ на участок свободный, произрастает древесно-кустарниковая (сосна) и многолетняя травянистая растительность (пырей, горец малый), межевые знаки отсутствуют, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
В Бурятии выдали предостережение за запущенный сельхозучасток
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