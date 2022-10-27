В Бурятии выдали предостережение за запущенный сельхозучасток

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

На участке выросли кустарники и деревья



В Кабанском районе Бурятии земельный участок сельхозназначения зарос деревьями и травой. Нарушение зафиксировали сотрудники Россельхознадзора.



- При визуальном осмотре установлено, что земля не огорожена, доступ на участок свободный, произрастает древесно-кустарниковая (сосна) и многолетняя травянистая растительность (пырей, горец малый), межевые знаки отсутствуют, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.



