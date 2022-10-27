В Бурятии врачи поставили на ноги ребёнка с травмой позвоночника









В Улан-Удэ нейрохирурги детской республиканской клинической больницы поставили на ноги ребёнка с травмой позвоночника, рассказали в минздраве Бурятии.13-летний мальчик получил травму позвоночника, упав с лестницы в феврале 2022 года. Он находился на лечении в травматологическом отделении детской республиканской клинической больницы.Нейрохирурги Денис Ковальчук и Цырен Балданов провели успешную операцию – восьмивинтовую транспедикулярную фиксацию позвоночника. Это хирургическая операция для стабилизации позвонков при помощи имплантов. Благодаря установке специальных винтов позвоночник получает опору и надежно фиксируется. Металлоконструкции изготавливаются из биосовместимых материалов, которые не отторгаются организмом.Операция такого класса позволила избежать длительного постельного режима и поставить на ноги ребенка уже на вторые сутки после операции.- При подобных травмах операция – лишь часть лечения, очень важное значение имеет реабилитация. Для дальнейшего лечения нейрохирурги совместно с врачами-реабилитологами разработали схему дальнейшего наблюдения за пациентом. Мальчик регулярно проходил активное восстановительное лечение в условиях отделения медицинской реабилитации под наблюдением врача ЛФК Вадима Мищенко, - отметили в минздраве.Сейчас юный пациент ведёт активный образ жизни.