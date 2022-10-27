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В Бурятии врачи поставили на ноги ребёнка с травмой позвоночника

В Бурятии врачи поставили на ноги ребёнка с травмой позвоночника
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Мальчик получил травму, упав с лестницы

В Улан-Удэ нейрохирурги детской республиканской клинической больницы поставили на ноги ребёнка с травмой позвоночника, рассказали в минздраве Бурятии.

13-летний мальчик получил травму позвоночника, упав с лестницы в феврале 2022 года. Он находился на лечении в травматологическом отделении детской республиканской клинической больницы.

Нейрохирурги Денис Ковальчук и Цырен Балданов провели успешную операцию – восьмивинтовую транспедикулярную фиксацию позвоночника. Это хирургическая операция для стабилизации позвонков при помощи имплантов. Благодаря установке специальных винтов позвоночник получает опору и надежно фиксируется. Металлоконструкции изготавливаются из биосовместимых материалов, которые не отторгаются организмом.


Операция такого класса позволила избежать длительного постельного режима и поставить на ноги ребенка уже на вторые сутки после операции.

- При подобных травмах операция – лишь часть лечения, очень важное значение имеет реабилитация. Для дальнейшего лечения нейрохирурги совместно с врачами-реабилитологами разработали схему дальнейшего наблюдения за пациентом. Мальчик регулярно проходил активное восстановительное лечение в условиях отделения медицинской реабилитации под наблюдением врача ЛФК Вадима Мищенко, - отметили в минздраве.

Сейчас юный пациент ведёт активный образ жизни.

врачи медицинская помощь

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