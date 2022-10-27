Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day

В региональный полуфинал «Demo Day» от Сбера вышли 10 команд из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Якутии и Москвы со своими стартап-проектами. Республику Бурятия предоставляла команда школьников с проектом «KidStory». Капитан команды и основатель проекта, ученица улан-удэнской 49-ой школы Вероника К., совместно с тремя школьниками из разных городов, создали платформу для детского коучинга, целью которой является внутреннее развитие ребёнка и раскрытие его потенциала.- Многие родители задаются вопросом, как занять ребёнка, чтобы он провёл время с пользой, а не за мультфильмами и гаджетами. С ранних лет они записывают ребёнка в разные секции, однако ребёнку может не понравится ходить на них. Родители тратят много сил и энергии на поиск мотивации для ребёнка. Наша команда предлагает попробовать методику детского коучинга, целью которого является раскрытие потенциала и внутреннего развития ребёнка. Обучение поможет родителям погрузиться в детскую среду и увидеть мир глазами ребёнка, - рассказала Вероника.В экспертный совет регионального Демо-дня вошли директор Байкальского колледжа туризма и сервиса Баир Ангуров и доцент декан факультета компьютерных наук ВСГУГУ Наталья Хаптахаева. Эксперты организовали круглый стол в здании улан-удэнского колледжа, наблюдая за коллегами в формате видеосвязи.- Наш акселератор позволяет ребятам раскрыть свои предпринимательские таланты. Возможность перенять опыт технологических экспертов и предпринимателей, создать собственный бизнес-проект, представить его широкой аудитории и, возможно, найти инвесторов. Акселератор даёт участникам возможность получить преференции и поступить в вуз. Я уверен, чем больше ребят вовлекутся в работу над своим бизнес-проектом, тем больше у них будет развиваться предпринимательское мышление, - поделился управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.С 2019 года Сбер проводит две уникальные образовательные программы, которые помогают молодым людям освоить навык предпринимательства. Молодёжный акселератор проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций, практических заданий, знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. На втором этапе участники объединяются в команды и проходят индивидуальную и групповую работу с менторами для получения первых бизнес-результатов: предзаказов, прототипа устройства или сервиса.По итогам экспертных оценок будут отобраны команды, которые будут представлять свой проект в ноябре на финальном Демо-дне в Москве. Среди гостей российские и зарубежные инвесторы и топ-менеджеры крупных корпораций.В этом году в Бурятии заявки на участие подавали 844 человека. Их них 437 студентов и 407 школьников. Начался приём заявок на следующий сезон молодёжных Акселераторов Сбера. Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, её помогут найти в ходе обучения. Школьники могут подать заявку до 7 ноября, а студенты до 13 ноября.осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).— банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк) www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.входит в перечень утверждённых министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призёры таких мероприятий могут претендовать на грант президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.входит в перечень утверждённых министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.