Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени

Идёт работа над балетом «Ромео и Джульетта»



В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета идёт подготовка к самой романтичной премьере осени – балету «Ромео и Джульетта». Увидеть постановку можно будет 18 и 19 ноября, сообщили в пресс-службе театра.



«Нет повести печальнее на свете» - трогательная история любви, написанная Уильямом Шекспиром в 16 веке будет рассказана без слов. Такое возможно благодаря искусству балета.



Либретто разработано композитором Сергеем Прокофьевым совместно с режиссёром Сергеем Радловым и балетмейстером Леонидом Лавровским (старшим), осуществившим первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр).



- Мы безмерно счастливы, что «Ромео и Джульетту» в нашем театре ставит Михаил Леонидович Лавровский – сын Леонида Лавровского. Это легенда мирового балета, великий артист и балетмейстер. Он уже приезжал в Улан-Удэ и работал с нашими артистами над постановкой. Мы постоянно на связи, Михаил Леонидович контролирует весь процесс и, конечно, приедет на премьеру, - говорит главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев.



Заглавные партии исполнят ведущие солисты балета: Харука Ямада и новая артистка Елизавета Мартынова (Джульетта), Баир Жамбалов и Михаил Овчаров (Ромео).



Балет «Ромео и Джульетта» соединяет великую драматургию Шекспира с уникальной по своему мелодическому богатству партитурой Прокофьева. Всего в партитуре представлено 52 различных по характеру выразительных мелодий. Зрители услышат и знаменитый «Танец рыцарей» в исполнении симфонического оркестра - произведение из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, которое снискало мировую славу.



Работа кипит и в мастерских театра- готовятся декорации, отшиваются костюмы.



- Декорации к спектаклю будут классические, как и сам балет. Мы готовим много декораций. Это будет большой и очень красивый спектакль, который обязательно надо посмотреть, - поделился главный художник театра, художник- постановщик балета «Ромео и Джульетта» Алексей Амбаев.



Постановка одного из самых популярных балетов в мире на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета обещает быть масштабной и красочной.



- В августе в Бурятии прошёл фестиваль «Золотая маска». Наш зритель увидел современную постановку «Ромео и Джульетта» от Урал Опера Балет. Думаю, будет интересно посмотреть классический вариант этого прекрасного балета в исполнении наших солистов, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





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