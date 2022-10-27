27 октября

26 октября

Популярное

Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени

Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Идёт работа над балетом «Ромео и Джульетта»

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета идёт подготовка к самой романтичной премьере осени – балету «Ромео и Джульетта». Увидеть постановку можно будет 18 и 19 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

«Нет повести печальнее на свете» - трогательная история любви, написанная Уильямом Шекспиром в 16 веке будет рассказана без слов. Такое возможно благодаря искусству балета.

Либретто разработано композитором Сергеем Прокофьевым совместно с режиссёром Сергеем Радловым и балетмейстером Леонидом Лавровским (старшим), осуществившим первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр).

- Мы безмерно счастливы, что «Ромео и Джульетту» в нашем театре ставит Михаил Леонидович Лавровский – сын Леонида Лавровского. Это легенда мирового балета, великий артист и балетмейстер. Он уже приезжал в Улан-Удэ и работал с нашими артистами над постановкой. Мы постоянно на связи, Михаил Леонидович контролирует весь процесс и, конечно, приедет на премьеру, - говорит главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев.

Заглавные партии исполнят ведущие солисты балета: Харука Ямада и новая артистка Елизавета Мартынова (Джульетта), Баир Жамбалов и Михаил Овчаров (Ромео).

Балет «Ромео и Джульетта» соединяет великую драматургию Шекспира с уникальной по своему мелодическому богатству партитурой Прокофьева. Всего в партитуре представлено 52 различных по характеру выразительных мелодий. Зрители услышат и знаменитый «Танец рыцарей» в исполнении симфонического оркестра - произведение из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, которое снискало мировую славу.

Работа кипит и в мастерских театра- готовятся декорации, отшиваются костюмы.

- Декорации к спектаклю будут классические, как и сам балет. Мы готовим много декораций. Это будет большой и очень красивый спектакль, который обязательно надо посмотреть, - поделился главный художник театра, художник- постановщик балета «Ромео и Джульетта» Алексей Амбаев.

Постановка одного из самых популярных балетов в мире на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета обещает быть масштабной и красочной.

- В августе в Бурятии прошёл фестиваль «Золотая маска». Наш зритель увидел современную постановку «Ромео и Джульетта» от Урал Опера Балет. Думаю, будет интересно посмотреть классический вариант этого прекрасного балета в исполнении наших солистов, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


Возрастное ограничение 6+
балет театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
Общество, 27.10.2022
На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в выделили более 5 млрд рублей
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
Общество, 27.10.2022
В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19
В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку
В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку
Общество, 27.10.2022
Друзья мобилизованного обратились в ОНФ
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Общество, 27.10.2022
Общее число случаев заражений превысило 152 тысячи
Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day
Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day
Общество, 27.10.2022
Ученица улан-удэнской школы №49 продемонстрировала свою идею для стартапа
Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Общество, 27.10.2022
Идёт работа над балетом «Ромео и Джульетта»
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям
Общество, 27.10.2022
Подведены итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
Общество, 27.10.2022
Она больше суток провела под завалами
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 27.10.2022
Лидия Васильевна Михайленко более 25 лет прослужила в органах прокуратуры 
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
Общество, 27.10.2022
Женщины нарисовали персонажей из мультиков 
В Улан-Удэ развернётся фестиваль эвенкийской культуры
В Улан-Удэ развернётся фестиваль эвенкийской культуры
Общество, 27.10.2022
Столица Бурятии станет местом встречи творческих коллективов и исполнителей северных районов республики и соседних регионов
В районе Бурятии разыграют «Кубок мэра»
В районе Бурятии разыграют «Кубок мэра»
Общество, 27.10.2022
В Еравнинском районе возобновят проведение спартакиады

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^