В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям

Подведены итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции



За девять месяцев этого года Роспотребнадзор Бурятии исследовал более 1830 проб плодоовощной продукции, из них на санитарно-химические показатели - 711, паразитологические показатели - 1063, микробиологические показатели - 13, на содержание ГМО - 44.



- В исследованных образцах превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды), генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено, - сообщили в пресс-службе управления.



Выявлено 13 проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, что составило 2,02% от общего количества исследованной продукции.



В связи с несоответствием плодоовощной продукции обязательным требованиям 68 кг продукции (5 партий) снято с реализации.





